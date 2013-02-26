埃及热气球爆炸 18名游客丧生（更新版）

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透开罗2月26日 - 埃及官员称，周二早些时候在埃及卢克索（Luxor）附近发生热气球高空爆炸，18名亚洲和欧洲乘客不幸丧生。
旅游官员Ahmed Aboud通过电话表示，热气球爆炸时距离地面300米，飞行员在热气球吊篮离地10-15米时跳出后得以生还，目前正在接受烧伤治疗。一名乘客也得以幸存。
Aboud指出，事故原因是热气球的燃烧器和气罐之间的软管爆炸。
伤者所在医院的医生Mohamed Mustafa称，死者包括来自英国、日本和香港的游客。
卢克索省省长表示，一些尸体还没有确认身份。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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