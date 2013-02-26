埃及热气球爆炸 18名游客丧生（更新版）

路透开罗2月26日 - 埃及官员称，周二早些时候在埃及卢克索（Luxor）附近发生热气球高空爆炸，18名亚洲和欧洲乘客不幸丧生。

旅游官员Ahmed Aboud通过电话表示，热气球爆炸时距离地面300米，飞行员在热气球吊篮离地10-15米时跳出后得以生还，目前正在接受烧伤治疗。一名乘客也得以幸存。

Aboud指出，事故原因是热气球的燃烧器和气罐之间的软管爆炸。

伤者所在医院的医生Mohamed Mustafa称，死者包括来自英国、日本和香港的游客。

卢克索省省长表示，一些尸体还没有确认身份。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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