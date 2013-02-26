埃及热气球爆炸 19名游客丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗2月26日 - 埃及卢克索（Luxor）地区热气球运营企业的发言人Ahmed Aboud周二称，当日黎明在卢克索附近的一个热气球在300米高空爆炸后坠落，导致19名乘坐热气球的亚洲和欧洲游客丧生。

他还告诉路透记者，另有一名游客和热气球飞行员生还。

当地通讯社MENA引述安全部门消息人士的报导称，遇难游客来自英国、法国、日本和中国香港。

“热气球上共有20名游客。在爆炸发生后，19名游客丧生。一名游客和飞行员生还。”Aboud在电话中说道，他是当地八家热气球运营公司的发言人。

上述事故发生在尼罗河西岸。（完）