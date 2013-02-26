埃及热气球爆炸 19名游客丧生

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗2月26日 - 埃及卢克索（Luxor）地区热气球运营企业的发言人Ahmed Aboud周二称，当日黎明在卢克索附近的一个热气球在300米高空爆炸后坠落，导致19名乘坐热气球的亚洲和欧洲游客丧生。
他还告诉路透记者，另有一名游客和热气球飞行员生还。
当地通讯社MENA引述安全部门消息人士的报导称，遇难游客来自英国、法国、日本和中国香港。
“热气球上共有20名游客。在爆炸发生后，19名游客丧生。一名游客和飞行员生还。”Aboud在电话中说道，他是当地八家热气球运营公司的发言人。
上述事故发生在尼罗河西岸。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。