穆尔西称被推翻前遭军方绑架

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透开罗11月13日（记者 Hadeel Al Shalchi） -埃及前总统穆尔西周三称，7月军方正式推翻他的前一天，他被共和国卫队绑架，随后被扣留在了一个海军基地内。
自军方领导人塞西将军（Abdel Fattahal-Sisi）推翻穆尔西并宣布选举计划以来，很少有消息透露穆尔西的行踪。
律师Mohamed Damati周一在电视上向埃及人民宣读了一封信，他说这封信来自仍处于扣留状态的穆尔西。
穆尔西首次暗示他最早于7月2日即被强行扣留，第二天军方宣布他不再担任总统职务。
穆尔西在信中说：“善良的埃及人民应该知道，我从7月2日起就被绑架并扣留在一栋共和国卫队的房屋内直到7月5日，随后我和我的助手再次被强行转移到一个隶属于军方的海军基地，扣留时间长达四个月。”
11月4日，穆尔西和其他穆兄会成员一起出庭，被指控煽动去年12月总统府外的暴力行为，当时约有12名抗议者死亡。
这封信是政变当局首次允许穆尔西在法庭以外讲述他的故事。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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