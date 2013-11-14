穆尔西称被推翻前遭军方绑架

路透开罗11月13日（记者 Hadeel Al Shalchi） -埃及前总统穆尔西周三称，7月军方正式推翻他的前一天，他被共和国卫队绑架，随后被扣留在了一个海军基地内。

自军方领导人塞西将军（Abdel Fattahal-Sisi）推翻穆尔西并宣布选举计划以来，很少有消息透露穆尔西的行踪。

律师Mohamed Damati周一在电视上向埃及人民宣读了一封信，他说这封信来自仍处于扣留状态的穆尔西。

穆尔西首次暗示他最早于7月2日即被强行扣留，第二天军方宣布他不再担任总统职务。

穆尔西在信中说：“善良的埃及人民应该知道，我从7月2日起就被绑架并扣留在一栋共和国卫队的房屋内直到7月5日，随后我和我的助手再次被强行转移到一个隶属于军方的海军基地，扣留时间长达四个月。”

11月4日，穆尔西和其他穆兄会成员一起出庭，被指控煽动去年12月总统府外的暴力行为，当时约有12名抗议者死亡。

这封信是政变当局首次允许穆尔西在法庭以外讲述他的故事。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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