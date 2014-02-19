埃及一激进组织警告游客迅速离境

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透开罗2月18日 - 埃及伊斯兰激进组织Ansar Baytal-Maqdis警告游客离开埃及，称若游客2月20日后还留在埃及，可能会被攻击。这令外界担心埃及暴力活动又添新的战线。
该组织宣称对周日自杀式袭击事件负责，此次事件导致两名韩国游客和一名埃及人丧生。
该组织在关联Twitter帐户发布英文声明称：“我们建议游客在期限前安全离开。”
埃及国家电视台引述总理贝卜拉维（Hazemel-Beblawi）的话称，该激进组织对游客构成威胁，其目的在于破坏政治进程。
Ansar Bayt al-Maqdis是埃及最活跃的伊斯兰激进组织，曾威胁要推翻过渡政府。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。