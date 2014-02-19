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时事要闻 | 2014年 2月 19日 星期三 09:54 BJT

埃及一激进组织警告游客迅速离境

路透开罗2月18日 - 埃及伊斯兰激进组织Ansar Baytal-Maqdis警告游客离开埃及，称若游客2月20日后还留在埃及，可能会被攻击。这令外界担心埃及暴力活动又添新的战线。

该组织宣称对周日自杀式袭击事件负责，此次事件导致两名韩国游客和一名埃及人丧生。

该组织在关联Twitter帐户发布英文声明称：“我们建议游客在期限前安全离开。”

埃及国家电视台引述总理贝卜拉维（Hazemel-Beblawi）的话称，该激进组织对游客构成威胁，其目的在于破坏政治进程。

Ansar Bayt al-Maqdis是埃及最活跃的伊斯兰激进组织，曾威胁要推翻过渡政府。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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