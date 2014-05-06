埃及总统候选人塞西称穆兄会“完了”

埃及总统候选人塞西周一称穆兄会“完了”，其强硬表态看来排除了与穆兄会和解的可能性。当被问及他若担任总统期间穆兄会是否将不复存在时，他回答道：“是的，就是这样。”外界预计塞西在5月26-27日总统大选中将轻松胜出，他的支持者将其视为决定性人物，认为他可以让国家摆脱街头抗议和政治暴力的困境、恢复稳定。图为塞西担任军方领导人时的资料图片。路透