穆巴拉克被转移至开罗军医院接受治疗

路透开罗12月27日(记者 Shaimaa Fayed) - 埃及前总统穆巴拉克周四从一家监狱医院被转移至开罗市郊一家军方医院治疗。他此前在浴室跌倒。

现年84岁的穆巴拉克在2011年的抗议浪潮中下台，并因在抵抗中杀戮抗议者于今年6月被判处终身监禁，并在当月进入一家监狱医院进行治疗。

埃及人对穆巴拉克的健康状况众说纷纭，他在审判前后的多数时间是在监狱医院度过。

穆巴拉克的律师Mohamed Abdel Razek称，在浴室跌倒撞伤肋骨后，穆巴拉克被转移至军事医院。律师称穆巴拉克还出现肺部并发症和头晕。

Mohamed Abdel Razek对路透表示：“由于总统之前摔了一跤，他的健康状况在某种程度上正在恶化。”

一名消息人士对路透表示：“穆巴拉克会在那里呆上一段时间。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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