穆巴拉克再次出庭受审

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透开罗12月28日电（记者 Tamim Elyan）---埃及前总统穆巴拉克周三坐在医用手推车上被推进法庭，对他的庭审在中断近两个月後恢复。
许多埃及民众希望，对穆巴拉克的审理，能治愈其专制统治留下的一些创伤，并帮助军政府推动国家在遭受近一年的政治动荡後走向稳定。
但因涉及证人太多，加上指控的复杂性，此案的审理或将持续数月，甚至数年。
穆巴拉克、他的两个儿子、前内政部长及其他前安全部门高官，面临的指控涉及腐败，以及参与杀害数百示威者。
律师巴卡（Khaled Abu Bakr）代表在反抗运动中遇害示威者的亲属，他说："法庭已经对被告律师的所有要求作出回应。埃及保证穆巴拉克会受到非常公正的审理，法官也保证一切以司法准则为依据……任何人不应反对最终判决。"
医生称穆巴拉克患有心脏问题，他一直被关押在开罗附近一家部队医院，在被推进法庭时，他用胳膊挡住了自己的眼睛，身边围满警察。
前几次庭审时，穆巴拉克的支持者和要求处死他的民众，在法庭外发生冲突。这次他来到法庭时，并没有发生这样的事情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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