埃及前总统穆巴拉克因挪用公款被判三年监禁

路透开罗5月21日 - 埃及一家法庭周三作出宣判，认定被驱逐下台的前总统穆巴拉克挪用公款，判处三年监禁。

“法庭判定穆巴拉克入狱三年，”法官Osama Shaheen宣布，被关在一个笼子里的穆巴拉克在儿子们的陪伴下接受宣判。他的儿子因同样罪名被判入狱四年。

法庭对穆巴拉克及其儿子们共开出2,119.7万埃及镑(约合298万美元)罚金，并要求他们退还挪用的1.25亿埃及镑公款。

穆巴拉克当政时期的情报机关负责人塞西几乎铁定会在下周举行的大选中当选总统。

法官的这一判决可能让经历了穆巴拉克30年独裁统治的部分埃及人感到欣慰，但分析人士表示，忠于穆巴拉克的工商界人士在该国依然很有影响力。人权组织称，穆巴拉克时期的践踏人权行径今日依然存在，而埃及将由另一位军界强人接掌大权。

穆巴拉克及其儿子们在法庭宣判前已经被关押了三年，这段时间是否被计算在刑期之内、以及穆巴拉克是否会被送回军方医院还是被送入监狱等目前尚未可知。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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