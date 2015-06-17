埃及法院判处穆尔西及多名穆兄会领导人死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗6月16日（记者 Mahmoud Mourad/Omar Fahmy） - 埃及一家法院周二判处前总统穆尔西死刑，因其在2011年曾参与大规模越狱行动。

同时被判处死刑的还包括穆兄会领袖巴迪亚（Mohamed Badie）和其他四名穆兄会领导人。此外，逾90名穆兄会成员，包括有影响力的神职人员Youssef al-Qaradawi也在缺席情况下被判处死刑。

穆兄会表示上述判决是“无效的”，号召民众周五举行抗议活动。

法官Shaaban el-Shami称，埃及最高宗教领袖大穆夫提曾表示，征询过其意见后被告可被判处死刑。

身穿蓝色囚服的穆尔西平静地听着Shami宣读对2011年越狱案的判决，穆尔西被控杀害、绑架和其他罪名。

这次判决标志着穆兄会领导人遭受又一次挫折，也增加了穆兄会年轻成员武装反抗埃及当局的可能性，或将打破该组织所称的坚持非暴力的长期传统。

与此形成对比的是，埃及前领导人穆巴拉克正在逐渐摆脱遭受的诸多指控。他将就在2011年杀害抗议者面临再次重审，他因贪污案被判三年监禁。

美国白宫称，判决包含政治动机，对此深感担忧；联合国秘书长潘基文对此亦深表关切；欧盟称这是令人忧虑的发展。

埃及总统塞西称，司法体系是独立的，并明确表示这些都是初步死刑判决。(完)