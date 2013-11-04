穆尔西出庭受审 埃及民主屡遭波折

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透开罗11月4日(记者 Yara Bayoumy) - 埃及官方媒体称，该国前总统穆罕默德·穆尔西（MohamedMursi）周一到开罗警察学院出庭受审，将被控煽动暴力活动。这是两年多来埃及第二位被罢黜的总统上庭受审。
穆尔西受审可能加剧埃及的动荡不安。埃及军方7月3日将穆尔西解职，而穆兄会称将通过游行示威向军方施压，重推穆尔西出任总统。
2011年穆巴拉克下台，埃及的民主改革和经济振兴燃起希望。然而，穆兄会和军政府之间的权力争夺为此事增加了诸多不确定性。
穆尔西和其他14名穆兄会领导人受审，可能会引发双方的再次对抗。
穆尔西等人被控去年12月在总统官邸外煽动穆尔西支持者谋杀和虐待反穆尔西示威人员。如果罪名成立，穆尔西等人将面临终身监禁或死刑。
穆兄会周一号召支持者举行大规模抗议活动，但埃及临时政府出动大批警力，导致抗议规模减小。
穆尔西的儿子奥萨马·穆尔西（OsamaMursi）与路透通话，称他父亲并未指派辩护律师，穆尔西家人也不会出席庭审。他说：“我们不认可这次审判。我们以父亲为荣并会坚决支持他。”（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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