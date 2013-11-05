穆尔西：我仍是埃及合法总统

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗11月4日（记者 Yasmine Saleh/Yara Bayoumy） - 被罢黜的埃及前总统穆尔西周一出庭受审，他宣称仍是埃及合法总统，高呼“推翻军政权”。
国家电视台播放了穆尔西的简短画面，这是穆尔西自7月被推翻以来首次出现在公众视野内，他被罢黜以来一直被关押在秘密地点。
他在法庭上说：“我是默罕默德·穆尔西博士，共和国的总统。”
法庭内，反穆尔西的记者高喊“死刑！死刑！”的口号，穆尔西则多次对法官咆哮，质疑法庭的合法性。
反对埃及现政府的力量则称，对穆尔西的审判是“走过场”，目的不过是为了打击穆斯林兄弟会，恢复穆巴拉克时代的警察国家状态。
穆尔西面临煽动暴力等指控，若这样的罪名成立，可能被判死刑。
这是2011年以来埃及第二位出庭受审的前总统，并且在同一个审判地点。
数以百计的穆尔西支持在聚集在法庭外，有标语写着“人民的意志被强奸。”
国家电视台未播放庭审过程，记者进入法庭时不得携带电话。与穆尔西一同受审的穆斯林兄弟会高级领导人抓住机会，告诉记者他们遭到了虐待。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。