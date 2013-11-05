穆尔西：我仍是埃及合法总统

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透开罗11月4日（记者 Yasmine Saleh/Yara Bayoumy） -被罢黜的埃及前总统穆尔西周一出庭受审，他宣称仍是埃及合法总统，高呼“推翻军政权”。
国家电视台播放了穆尔西的简短画面，这是穆尔西自7月被推翻以来首次出现在公众视野内，他被罢黜以来一直被关押在秘密地点。
他在法庭上说：“我是默罕默德·穆尔西博士，共和国的总统。”
法庭内，反穆尔西的记者高喊“死刑！死刑！”的口号，穆尔西则多次对法官咆哮，质疑法庭的合法性。
反对埃及现政府的力量则称，对穆尔西的审判是“走过场”，目的不过是为了打击穆斯林兄弟会，恢复穆巴拉克时代的警察国家状态。
穆尔西面临煽动暴力等指控，若这样的罪名成立，可能被判死刑。
这是2011年以来埃及第二位出庭受审的前总统，并且在同一个审判地点。
数以百计的穆尔西支持在聚集在法庭外，有标语写着“人民的意志被强奸。”
国家电视台未播放庭审过程，记者进入法庭时不得携带电话。与穆尔西一同受审的穆斯林兄弟会高级领导人抓住机会，告诉记者他们遭到了虐待。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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