穆尔西：我仍是埃及合法总统

路透开罗11月4日（记者 Yasmine Saleh/Yara Bayoumy） -被罢黜的埃及前总统穆尔西周一出庭受审，他宣称仍是埃及合法总统，高呼“推翻军政权”。

国家电视台播放了穆尔西的简短画面，这是穆尔西自7月被推翻以来首次出现在公众视野内，他被罢黜以来一直被关押在秘密地点。

他在法庭上说：“我是默罕默德·穆尔西博士，共和国的总统。”

法庭内，反穆尔西的记者高喊“死刑！死刑！”的口号，穆尔西则多次对法官咆哮，质疑法庭的合法性。

反对埃及现政府的力量则称，对穆尔西的审判是“走过场”，目的不过是为了打击穆斯林兄弟会，恢复穆巴拉克时代的警察国家状态。

穆尔西面临煽动暴力等指控，若这样的罪名成立，可能被判死刑。

这是2011年以来埃及第二位出庭受审的前总统，并且在同一个审判地点。

数以百计的穆尔西支持在聚集在法庭外，有标语写着“人民的意志被强奸。”

国家电视台未播放庭审过程，记者进入法庭时不得携带电话。与穆尔西一同受审的穆斯林兄弟会高级领导人抓住机会，告诉记者他们遭到了虐待。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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