埃及航空称巴黎至开罗航班在地中海上空失联 载有66人

埃及航空表示，从巴黎飞往开罗的MS804航班周四在地中海上空从雷达上消失。机上载有乘客和机组人员共66人。埃及航空称，这架飞机在37,000英尺高度飞行，进入埃及空域后不久消失。航空公司高管和埃及民航部门官员表示，他们相信这架空客A320已坠海。埃及总理称搜寻工作正在进行，现在判断失联客机发生了什么还为时太早。路透