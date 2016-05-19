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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 19日 星期四 15:36 BJT

埃及航空称巴黎至开罗航班在地中海上空失联 载有66人

埃及航空表示，从巴黎飞往开罗的MS804航班周四在地中海上空从雷达上消失。机上载有乘客和机组人员共66人。埃及航空称，这架飞机在37,000英尺高度飞行，进入埃及空域后不久消失。航空公司高管和埃及民航部门官员表示，他们相信这架空客A320已坠海。埃及总理称搜寻工作正在进行，现在判断失联客机发生了什么还为时太早。路透

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