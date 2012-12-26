埃及新宪法获公投通过

路透开罗12月25日（记者 Yasmine Saleh/Maria Golovnina） - 周二宣布的投票结果显示，埃及总统穆尔西的盟友起草的新宪法获得大多数选民支持，表明自由主义者、左派人士和基督教徒无法阻挡伊斯兰教徒的脚步。

最终结果显示，63.8%的选民在新宪法公投中投了赞成票，这是穆尔西领导的伊斯兰兄弟会获得的第三次选举胜利。

反对派组织反对新宪法获得强行通过，认为新宪法危险地混淆政治和宗教信仰，忽视少数民族利益。

穆尔西表示，新宪法对少数民族提供了足够的保护，迅速获得通过对结束两年来有碍经济发展的动乱和政治不确定性很有必要。

“我希望各方势力现在能够开始合作，建设新埃及。”穆斯林兄弟会下属的埃及自由与正义党高级官员Murad Ali对路透表示。

“我认为这是埃及历史上最好的宪法。”

“我们需要更好的宪法。该宪法不能代表所有埃及人。”反对派发言人Khaled Dawood说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。