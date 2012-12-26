埃及新宪法获公投通过

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗12月25日 - 周二宣布的投票结果显示，埃及总统穆尔西的盟友起草的新宪法获得大多数选民支持，表明自由主义者、左派人士和基督教徒无法阻挡伊斯兰教徒的脚步。
最终结果显示，63.8%的选民在新宪法公投中投了赞成票，这是穆尔西领导的伊斯兰兄弟会获得的第三次选举胜利。
反对派组织反对新宪法获得强行通过，认为新宪法危险地混淆政治和宗教信仰，忽视少数民族利益。
穆尔西表示，新宪法对少数民族提供了足够的保护，迅速获得通过对结束两年来有碍经济发展的动乱和政治不确定性很有必要。
“我希望各方势力现在能够开始合作，建设新埃及。”穆斯林兄弟会下属的埃及自由与正义党高级官员Murad Ali对路透表示。
“我认为这是埃及历史上最好的宪法。”
“我们需要更好的宪法。该宪法不能代表所有埃及人。”反对派发言人Khaled Dawood说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================