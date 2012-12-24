埃及新宪法在公投中获得通过

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透开罗12月23日（记者 Yasmine Saleh/Shaimaa Fayed） - 埃及反对派周日称，穆斯林兄弟会支持的埃及新宪法在公投中获得通过，此前反对派称投票将激起埃及社会的深刻分歧。
穆斯林兄弟会称，非官方记数显示，经过两轮投票，64%的投票人赞成通过新宪法。
一名反对派官员对路透表示，他们的非官方统计也显示投票结果为“通过”，但政党发言人称投票期间存在一系列权力滥用的情况。
主要的反对派联盟埃及救国阵线（National Salvation Front）对上述结果作出回应，称其正向组建单一政党的方向努力，以挑战穆斯林兄弟会。
反对派成员表示，将继续通过和平示威和其他民主方式向穆尔西施压。
“公投不是最终结局，只是为埃及未来而长期奋斗道路的开始，”救国阵线发言人Khaled Dawoud说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。