埃及新宪法在公投中获得通过

路透开罗12月23日（记者 Yasmine Saleh/Shaimaa Fayed） - 埃及反对派周日称，穆斯林兄弟会支持的埃及新宪法在公投中获得通过，此前反对派称投票将激起埃及社会的深刻分歧。

穆斯林兄弟会称，非官方记数显示，经过两轮投票，64%的投票人赞成通过新宪法。

一名反对派官员对路透表示，他们的非官方统计也显示投票结果为“通过”，但政党发言人称投票期间存在一系列权力滥用的情况。

主要的反对派联盟埃及救国阵线（National Salvation Front）对上述结果作出回应，称其正向组建单一政党的方向努力，以挑战穆斯林兄弟会。

反对派成员表示，将继续通过和平示威和其他民主方式向穆尔西施压。

“公投不是最终结局，只是为埃及未来而长期奋斗道路的开始，”救国阵线发言人Khaled Dawoud说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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