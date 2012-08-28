独家：埃及新总统走上国际大舞台寻求“平衡”外交

路透开罗8月28日电（记者 Samia Nakhoul/Edmund Blair）---埃及新总统穆尔西（Mohamed Mursi）周一表示，他将寻求“平衡的”外交政策，让以色列放心其和平条约的安全性，又暗示会对伊朗采取新的态度，同时还呼吁叙利亚总统阿萨德下台。

穆尔西6月当选埃及总统，并在本月解除军方高官职务巩固了其权力，他正寻求投身于更大的世界舞台，将在近期相继出访伊朗和中国，这将是埃及领导人30年来首次访问伊朗。

“埃及现在是一个平民国家……一个民族国家，以及一个民主、宪政和现代化国家，”他对路透表示。这是他就任以来首次接受国际新闻机构采访。

“所有国家之间的国际关系都是开放的，所有关系的基础也都是平衡的。我们不会反对任何国家，但会寻求实现我们自己的利益，”他在总统官邸充满自信地说。

穆尔西对平衡的强调意味着，他正寻求削减该地区明显的亲美角色，但同时也会努力让传统盟友感到安心。

他暗示，埃及邻国没必要对埃及最近在西奈半岛（Sinai Peninsula）的军事行动感到担忧，但并未明确提到以色列。此前，埃及西奈半岛一处边检站遭到武装分子袭击，造成16名守卫死亡。

“埃及在自己的领土上扮演一种很正常的角色，没有威胁任何国家，国际和地区国家根本无需担忧埃及的安全力量，” 他说。他指的是向西奈半岛增援的警力、部队和其他安全力量。

穆尔西还在采访中强烈呼吁阿萨德下台，这暗示他对在地区事务中扮演高调角色感到舒适。

他本周将赴伊朗参加不结盟运动峰会，将是1979年伊斯兰革命以来首位出访伊朗的埃及领导人。

当被问及是否看到来自伊朗的威胁时，他说：“我们认为，该地区所有国家都需要稳定与和平共存。这无法由战争实现，只能通过政治努力和该地区国家之间的特殊关系才能获得。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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