塞西赢得埃及总统选举近97%选票

埃及选举委员会周二称塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在上周的总统选举中赢得了96.91%的选票，这证实塞西在选举中获得了压倒性胜利。但此次投票率仅约为47%，令人质疑塞西是否能持续受欢迎，他还面临重振经济、减除贫困和防止进一步政治危机等重大挑战。图为塞西的资料图片。路透