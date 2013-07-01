埃及民众涌上街头 要求总统穆尔西下台

路透开罗6月30日（记者 Shaimaa Fayed/Yasmine Saleh） - 在埃及总统穆尔西宣誓就职一周年之际，数以万计埃及人周日涌上街头，要求穆尔西下台，这令穆斯林兄弟会面临最大挑战。

近50万人在开罗解放广场集会，他们挥舞着国旗，高喊“下台！”（Get out!）的口号。这是自2011年推翻穆巴拉克统治后发生的最大规模抗议活动。

“人民希望这届政府倒台！”他们高喊，与阿拉伯之春时的口号一致，但当时针对的是年迈的独裁者穆巴拉克，但这次针对的则是埃及五千年历史上的首位民选领导人。

主要抗议活动都很平和，但是在尼罗河谷城镇Assiut和Beni Suef的活动中有四人被射杀。埃及卫生部称，在多个城镇的冲突中，近200人受伤。

军方一位消息人士称，多达1,400万人参加了周日的抗议活动，当日埃及温度为38摄氏度。埃及全国人口为8,400万，上述估计数字相当高，但无法独立核实。抗议当日，埃及武装部队出动直升机关注抗议人群。

穆斯林兄弟会位于开罗郊区的全国总部遭到攻击，武装分子向其总部建筑投掷汽油弹和石块，并开火。该建筑并无警察保护，一较高楼层冒出火焰。

埃及反对派“国家拯救阵线”联盟在所谓的“一号革命公报”中宣告取得胜利，称民众已经“证实穆罕默德·穆尔西政府及穆斯林兄弟会的倒台”。

集会组织者呼吁抗议者继续占领各个城市的中心广场，直到穆尔西下台，并继续和平封锁唯一还在运行的议会大楼。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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