埃及民众涌上街头 要求总统穆尔西下台

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透开罗6月30日（记者 Shaimaa Fayed/Yasmine Saleh） - 在埃及总统穆尔西宣誓就职一周年之际，数以万计埃及人周日涌上街头，要求穆尔西下台，这令穆斯林兄弟会面临最大挑战。
近50万人在开罗解放广场集会，他们挥舞着国旗，高喊“下台！”（Get out!）的口号。这是自2011年推翻穆巴拉克统治后发生的最大规模抗议活动。
“人民希望这届政府倒台！”他们高喊，与阿拉伯之春时的口号一致，但当时针对的是年迈的独裁者穆巴拉克，但这次针对的则是埃及五千年历史上的首位民选领导人。
主要抗议活动都很平和，但是在尼罗河谷城镇Assiut和Beni Suef的活动中有四人被射杀。埃及卫生部称，在多个城镇的冲突中，近200人受伤。
军方一位消息人士称，多达1,400万人参加了周日的抗议活动，当日埃及温度为38摄氏度。埃及全国人口为8,400万，上述估计数字相当高，但无法独立核实。抗议当日，埃及武装部队出动直升机关注抗议人群。
穆斯林兄弟会位于开罗郊区的全国总部遭到攻击，武装分子向其总部建筑投掷汽油弹和石块，并开火。该建筑并无警察保护，一较高楼层冒出火焰。
埃及反对派“国家拯救阵线”联盟在所谓的“一号革命公报”中宣告取得胜利，称民众已经“证实穆罕默德·穆尔西政府及穆斯林兄弟会的倒台”。
集会组织者呼吁抗议者继续占领各个城市的中心广场，直到穆尔西下台，并继续和平封锁唯一还在运行的议会大楼。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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