埃及球场惨案引发民愤 示威者包围开罗内政部

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透开罗2月3日电（记者 Marwa Awad/Tom Perry）---埃及示威者周五包围该国内政部，将反对军政府的集会活动延续进入第二天，以示对该国发生致74人死亡的足球场惨案的愤怒。
夜幕降临後，数千名示威者仍逗留在内政部周边的街区不肯散去。往日车水马龙的闹市区，仅有的车辆则是前来运输伤员的救护车。
一位目击者对路透表示，防暴警察的车辆拐错弯冲进充满示威人群的街道，救护车不得不介入进行营救。这凸显了局势的紧张。
示威者将那辆车包围了至少有45分钟，他们用脚踹车辆，警察则呆着车里不敢出来。後来，一些示威者组成人体通道，协助这些警察逃脱。
埃及卫生部称，在这场周四晚间爆发的冲突中，有近400人受伤，其中多数是因吸入防暴警察发射的催泪瓦斯受伤。内政部表示，防暴警察是为了保护该部才发射催泪瓦斯的。
埃及城市塞得港周三发生球迷赛场骚乱致死事件，是这场最新示威活动的导火索。示威者周四走上街头，要求军政府当局为流血事件负责，他们中的多数是球迷。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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