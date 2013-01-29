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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 29日 星期二 13:37 BJT

埃及多地暴力冲突持续 抗议者要求穆尔西下台

苏伊士运河沿岸城镇的埃及抗议者挑战宵禁，攻击警察局，不顾总统穆尔西发布的紧急规定。抗议者指责穆巴拉克的继任者穆尔西背叛革命，穆尔西及其支持者指责抗议者试图通过非民主的方式推翻埃及首位民选领导人。持续数日的冲突已经导致至少52人死亡。路透

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