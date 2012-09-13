埃及安全部队与抗议者在美国大使馆外发生冲突

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透开罗9月12日电---埃及安全部队周三晚些时候发射催泪瓦斯以驱散美国大使馆附近的示威者。美国一部电影因亵渎先知穆罕默德引发此次抗议。
中东通讯社(MENA)报导称，现场有人受伤，但未给出进一步细节。
电视画面显示，数以百计的示威者聚集在美国驻埃及大使馆。周二晚些时候，大约两千人在使馆外抗议，之前一些人非法进入大使馆并扯下国旗烧掉。
安全部队和示威者的冲突延续至周四早间。路透目击者看到手持汽油弹的示威者，并看到通往大使馆的一条街道上有烟雾冒出。
中东通讯社早些时候报导称，周二抗议发生後，埃及逮捕了四人。抗议者将这部电影归咎於美国。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。