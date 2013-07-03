埃及总统穆尔西料将主动辞职或者被解职--报道

路透开罗7月3日 - 埃及官方媒体《金字塔报》（Al-Ahram）称，在周三军方最后通牒到期时，预计总统穆尔西要么辞职，要么被解职。

该报称，按照军方的未来路线图，埃及将成立一个由三人组成的总统委员会，委员会主席由最高宪法法院院长出任。

“《金字塔报》获悉，在军方发出的48小时最后通牒到期时……预计会出现二者之一的情形：穆尔西主动宣布辞职，或者通过军方设定的未来路线图宣布解除他的职务，”该报称。

报道指出，按照该路线图，埃及将成立一个由军方将领领导的中性过渡政府。过渡政府将存在9-12个月，埃及在此期间将起草新宪法，确立总统选举程序。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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