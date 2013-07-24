开罗暴力冲突导致至少九人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月23日 - 据埃及官方媒体《金字塔报》（al-Ahram）报道，周二开罗发生前总统穆尔西支持者与反对者之间的冲突，导致九人丧生。

此次冲突发生在开罗大学穆斯林兄弟会一个抗议营地附近，于黎明前爆发。7月3日穆尔西被军方解除权力后，其支持者一直在埃及大学扎营抗议。

穆斯林兄弟会将其称之为对和平抗议者的袭击，并指责暴徒的杀戮行为有内政部的背后支持，一名埃及安全官员对此予以否认。

警方消息人士称，数百名穆尔西支持者与当地居民、街头小贩和其他附近的人发生冲突。他们称，冲突中有人开枪，也有人扔石块。

“僵持的时间越长，态度越坚决，暴力和压迫发生的可能性越大，”国际危机组织埃及分析师Yasser el-Shimy表示。

“埃及需要紧急政治协议或让步，但不幸的是没有任何这样的迹象。”

《金字塔报》引述一名卫生部官员的话报道称，发生在埃及大学的冲突导致九人死亡，33人受伤；两名周一冲突中受伤的人死去，过去两天埃及暴力冲突共导致14人丧生。（完）