开罗暴力冲突导致至少九人丧生

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月23日 - 据埃及官方媒体《金字塔报》（al-Ahram）报道，周二开罗发生前总统穆尔西支持者与反对者之间的冲突，导致九人丧生。
此次冲突发生在开罗大学穆斯林兄弟会一个抗议营地附近，于黎明前爆发。7月3日穆尔西被军方解除权力后，其支持者一直在埃及大学扎营抗议。
穆斯林兄弟会将其称之为对和平抗议者的袭击，并指责暴徒的杀戮行为有内政部的背后支持，一名埃及安全官员对此予以否认。
警方消息人士称，数百名穆尔西支持者与当地居民、街头小贩和其他附近的人发生冲突。他们称，冲突中有人开枪，也有人扔石块。
“僵持的时间越长，态度越坚决，暴力和压迫发生的可能性越大，”国际危机组织埃及分析师Yasser el-Shimy表示。
“埃及需要紧急政治协议或让步，但不幸的是没有任何这样的迹象。”
《金字塔报》引述一名卫生部官员的话报道称，发生在埃及大学的冲突导致九人死亡，33人受伤；两名周一冲突中受伤的人死去，过去两天埃及暴力冲突共导致14人丧生。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。