埃及宣布进入紧急状态 政府清场行动致200余人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Yasmine Saleh/Tom Finn

路透开罗8月14日 - 埃及安全部队周三对穆尔西支持者示威聚集营地实施清场行动，几乎有200名穆尔西支持者被枪杀。这是埃及数十年来遭遇的最血腥一天，国家也变得更加两极分化。

一位卫生官员称，至少有235人在各地发生的激烈冲突中丧生，当中包括至少43名警察，还有2,000人受伤。埃及穆斯林兄弟会称，死亡人数远不止这些，并称这是“屠杀”。

死者屍体被用毯子包裹着运往Rabaa al-Adawiya清真寺附近一处临时搭建的停尸间，埃及政府宣布该国进入为期一个月的紧急状态，从而重新恢复到2011年推翻穆巴拉克统治前的军方统治时代。

埃及内政部长称，死者包括43名警察，安全部队已完全清理了首都的两个示威营地，将不再容忍任何静坐活动。他还誓言要恢复穆巴拉克时代的安全状况。

美国和欧洲国家谴责埃及政府动用武力，埃及总理贝卜拉维（Hazem el-Beblawi）则辩护称当局别无选择，只能采取行动来结束“无政府状态的蔓延”。

埃及政府还宣布在开罗和亚历山大城等其他一些城市实施彻夜宵禁。

自穆尔西7月3日被赶下台以来，数千名支持者始终在开罗的两个主要地点安营扎寨，要求让穆尔西官复原职，否则不会离开。

美国国务卿克里、欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）和联合国秘书长潘基文纷纷谴责埃及当局动用武力，并呼吁该国尽快解除紧急状态。

埃及的暴力冲突从开罗向其他地区蔓延。在亚历山大城、Minya等城市及法尤姆省（Fayoum）、苏伊士省等一些省份，穆尔西的支持者与安全部队则是冲突不断。（完）