埃及政治危机恶化 至少42人在冲突中丧生（更新版）

（新增抗议冲突中的死伤者人数等内容）

路透开罗7月8日（记者 Tom Perry/Maggie Fick） - 埃及伊斯兰抗议者称，他们在关押穆尔西的军营附近遭到枪击。医疗消息人士称，周一开罗至少有42人丧生。

有200多人在冲突中受伤。埃及政治危机急剧升级，穆斯林兄弟会指责军方通过政变推翻民选总统穆尔西，呼吁民众奋起反抗军方。

埃及军方称，“一个恐怖组织”试图冲击共和国卫队军营，造成一名军官被杀、40人受伤。军方消息人士称，遭到武装分子攻击后，士兵们开火还击。

在事发现场附件一家清真寺参加支持穆尔西静坐活动的穆斯林兄弟会官方发言人Gehad El-Haddad称，有37名穆尔西支持者丧生。

他称枪击事件发生在清晨，当时伊斯兰教徒正在共和国卫队军营外进行祈祷及和平静坐。

“我们呼吁所有勇敢的爱国人士加入我们……静坐，以免国家遭到阴谋叛徒的军事政变，”他在Twitter上发布消息称。

一位路透电视制作人在现场看到，救援人员试图对一名垂死的男子进行人工呼吸。伤者被用摩托车载到野战医院，接受急救治疗后再被救护车带走。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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