埃及政治危机恶化 数十名穆尔西支持者遭枪击身亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月8日（记者 Tom Perry/Maggie Fick） - 埃及穆斯林兄弟会称，穆尔西的支持者在关押穆尔西的军营附近遭到枪击。埃及卫生部发言人称，35人在冲突中丧生。

这起流血事件令埃及政治危机恶化，该国军方与穆斯林兄弟会之间的斗争也因此升级。埃及民众举行大规模抗议要求穆尔西下台，军方随后在上周三罢黜了穆尔西。穆斯林兄弟会则谴责军方的举动为政变。

埃及军方称，“一个恐怖组织”试图冲击共和国卫队军营，造成一名军官被杀、40人受伤。军方消息人士称，遭到武装分子攻击后，士兵们开火还击。

在事发现场附件一家清真寺参加支持穆尔西静坐活动的穆斯林兄弟会官方发言人Gehad El-Haddad称，有37名穆尔西支持者丧生。

他称枪击事件发生在清晨，当时伊斯兰教徒正在共和国卫队军营外进行祈祷及和平静坐。

“我们呼吁所有勇敢的爱国人士加入我们……静坐，以免国家遭到阴谋叛徒的军事政变，”他在Twitter上发布消息称。

一位路透电视制作人在现场看到，救援人员试图对一名垂死的男子进行人工呼吸。伤者被用摩托车载到野战医院，接受急救治疗后再被救护车带走。（完）