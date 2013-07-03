埃及反对党领袖呼吁军方保护民众 称穆尔西已“发疯”

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透开罗7月3日 - 埃及主要反对党领导人巴拉迪（Mohamed ElBaradei）周三呼吁，军方应采取行动拯救埃及民众的生命，称现任总统穆尔西已经“发疯”并引燃内战。
“穆尔西已经发疯，并引发了埃及民众的流血冲突，我们要求军方保护民众生命，”巴拉迪领导的宪法党（Dustour Party）在一份声明中称。巴拉迪曾担任国际原子能机构驻埃及负责人。
声明称，眼下正在发生的并非军事政变，而是拯救生命的行动。埃及军方要求穆尔西向国内大规模抗议活动让步的最后通牒将于数小时后到期。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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