欧盟外交高级代表阿什顿与埃及前总统穆尔西会面

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路透开罗7月30日（记者 Maggie Fick/Matt Robinson） - 埃及允许欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）于周一晚间与该国前总统穆尔西会面，但排除了穆尔西以任何角色介入结束国内冲突的可能性。

穆尔西自7月3日被军方罢免以来，阿什顿是其会见的首位外界人士。穆尔西目前仍被拘押，正在接受包括谋杀等指控罪状的调查。

穆尔西的命运以及他的支持者遭到安全部队残酷镇压，引发国际社会担心穆尔西领导的埃及穆斯林兄弟会也可能遭到镇压。

阿什顿没有太多透露与穆尔西会面的情况，仅称她同穆尔西进行了两个小时“友好、开放且非常坦诚的”会谈。一位幕僚称，他们进行了“深入”会谈。

“我尽量确保让他（穆尔西）的家人知道他的状况很好，”阿什顿说。阿什顿是埃及冲突双方认可的唯一调解人。

阿什顿称穆尔西可以收看电视阅读报纸，了解埃及的局势。“我在那里看到了他，”她说。“我不知道他身处何地，但我看到了他所身处的设施。”阿什顿是乘坐军用直升机前去与穆尔西会面的。