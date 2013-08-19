欧美国家纷纷发布赴埃及旅游警告

路透法兰克福/伦敦8月16日（记者 Victoria Bryan/Belinda Goldsmith） - 埃及全国各地暴力事件频发冲击该国旅游业，多国政府发布赴埃及旅游警告，一些旅行社因此叫停所有前往该国的旅游项目。

最新出现的动荡可能扼杀埃及旅游业的暂时性复苏。在2011年穆巴拉克被推翻前，埃及旅游业在国内生产总值（GDP）所占比重超过10%。

每年赴埃及旅游的游客达到数百万人。德国已建议本国公民暂时避免前往埃及红海旅游胜地旅游，美国也警告本国公民不要前往埃及。

“大约有10%的订单已被取消，”洪加达（Hurghada）一个潜水中心的负责人Mohammed el-Sharbagy说道。这是个远离埃及城市的红海边上的小镇。

上述旅游警告对像Sharbagy这样的人带来严重冲击，他们称媒体对致命暴力事件的报道，是伤害旅游业的部分原因。

“大多数（暴力）事件发生在600公里开外的开罗和亚历山大城，但人们并未意识到这一点，”他在电话里对路透说道。

德国外交部发布赴埃及旅游警告后，该国旅行社Thomas Cook Germany(TCG.L)及TUI Germany取消了所有前往埃及的旅游项目。TUIGermany隶属于欧洲最大旅游集团TUI TravelTT.L (TUIGn.DE)。

瑞典外交部也发布了类似旅游警告，该国旅行社则停止了所有前往西奈半岛Sharm el-Sheikh和洪加达旅游胜地的旅游项目。

比利时也发布了赴埃及旅游警告，该国旅行社Neckermann和Jetair因此取消了8月31日前所有前往埃及的旅游项目。

美国周四警告本国公民暂时不要前往埃及旅游，并建议在埃及的美国民众离开那里。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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