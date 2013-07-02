埃及总统拒绝军方最后通牒 称将按自己的计划实现和解

路透开罗7月2日(记者 Alastair Macdonald/Alexander Dziadosz) - 埃及总统穆尔西拒绝了军方要求其结束该国政治危机的最后通牒，并在周二表示，军方发布的声明并未征求他的意见，将推进自己关于全国和解的计划。

军方周一要求穆尔西在48小时内与反对派达成协议。数以百万计的民众走上街头，要求穆尔西下台。

穆斯林兄弟会的成员用“政变”形容此次动荡。

但在当地时间将近凌晨2点发布的一份声明中，总统办公室使用的语言明显地不那么直接。此前，军方指挥官Abdel Fattah al-Sisi呼吁穆尔西留意示威者的要求，这令反对穆尔西的人士感到振奋。

声明称：“军方发布的声明并未咨询总统的意见。总统认为，声明中的部分内容传达出的意思可能会在这个复杂的国家环境中造成困扰。”

官方公布的视频显示，穆尔西与Sisi进行了会晤，两人的肢体语言略显怪异。但不清楚视频是何时拍摄。

穆尔西办公室的声明称：“总统证实，将推进其之前计划好的路径，以促进全面的和解。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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