埃及军方解除总统穆尔西职务

2013年7月3日，埃及穆斯林兄弟会的成员以及总统穆尔西的支持者在听到穆尔西被解职消息后示威抗议。 REUTERS/Khaled Abdullah

路透开罗7月3日（记者 Tom Perry/Yasmine Saleh） - 埃及军方周三推翻了总统穆尔西，引发憧憬新选举的民众在街头狂欢。埃及一些政治领导人支持新的政治过渡。

穆尔西谴责军方发动“军事政变”，他被扣押在一个共和国卫队军营内。坦克和部队控制了该地区，数以万计穆斯林兄弟会的支持者则在附近抗议穆尔西被解职。

作为埃及首任自由选举产生的总统，穆尔西任职仅一年就被戏剧性地推翻，标志着埃及政局在前总统穆巴拉克倒台后两年内又一次的动荡。

自由派与军方的首席谈判代表巴拉迪（Mohamed ElBaradei）表示，周三与军方会谈达成的路线图将确保2011年“阿拉伯之春”革命延续下去。

军方领导人赛西（Abdel Fattah al-Sisi）称他是受人民委托，并称穆尔西未能满足实现国家团结的要求。

“参会者对未来的路线图达成共识，包括建设强大、团结、不排斥任何人以及结束紧张和分裂局面的埃及社会的最初步骤，”赛西在国家电视台上发表严肃讲话称。

他表示，军队将维持秩序。敌对的派系之间有零星冲突，但目前为止没有类似近几周死亡超40人、数百人受伤的暴力事件发生。

消息人士称，周三至少四人丧生。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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