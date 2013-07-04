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时事要闻 | 2013年 7月 4日 星期四 08:48 BJT

埃及军方解除总统穆尔西职务

路透开罗7月3日（记者 Tom Perry/Yasmine Saleh） - 埃及军方周三推翻了总统穆尔西，引发憧憬新选举的民众在街头狂欢。埃及一些政治领导人支持新的政治过渡。

穆尔西谴责军方发动“军事政变”，他被扣押在一个共和国卫队军营内。坦克和部队控制了该地区，数以万计穆斯林兄弟会的支持者则在附近抗议穆尔西被解职。

作为埃及首任自由选举产生的总统，穆尔西任职仅一年就被戏剧性地推翻，标志着埃及政局在前总统穆巴拉克倒台后两年内又一次的动荡。

自由派与军方的首席谈判代表巴拉迪（Mohamed ElBaradei）表示，周三与军方会谈达成的路线图将确保2011年“阿拉伯之春”革命延续下去。

军方领导人赛西（Abdel Fattah al-Sisi）称他是受人民委托，并称穆尔西未能满足实现国家团结的要求。

“参会者对未来的路线图达成共识，包括建设强大、团结、不排斥任何人以及结束紧张和分裂局面的埃及社会的最初步骤，”赛西在国家电视台上发表严肃讲话称。

他表示，军队将维持秩序。敌对的派系之间有零星冲突，但目前为止没有类似近几周死亡超40人、数百人受伤的暴力事件发生。

消息人士称，周三至少四人丧生。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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