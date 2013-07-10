沙特和阿联酋向埃及提供80亿美元援助

朝鲜发射一枚中程弹道导弹落入日本海--美国军方
路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透开罗7月9日（记者 Yasmine Saleh/Tom Perry） - 海湾国家阿联酋和沙特周二向埃及提供80亿美元援助，以示他们对埃及军方将穆斯林兄弟会赶下台的支持。
埃及临时总统曼苏尔（Adli Mansour）任命自由派经济学家Hazem el-Beblawi担任临时总理，并宣布了六个月内举行选举的时间表。
埃及军方几天前推翻了民选总统穆尔西，面临计划回归民主路线的压力。
在埃及的现代史上，该国如今变得更为分裂。军方在开罗向穆斯林兄弟会的支持者开火，造成55人丧生。穆斯林兄弟会称遇难者当时正在进行和平祈祷；埃及临时政府则指责伊斯兰分子袭击士兵引发了这场暴力事件。
富裕的海湾国家长期以来一直对穆斯林兄弟会持怀疑态度，他们对此并不持保留意见。阿联酋向埃及提供10亿美元的资助，同时提供20亿美元贷款；沙特向埃及提供30亿美元现金和贷款，并提供价值20亿美元的燃料。
为了进一步展示他们的支持，阿联酋外长阿卜杜拉（Abdullah bin Zayed）周二还对埃及进行访问，这是穆尔西倒台以来访问埃及的最高级别外国官员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯新闻社周二报导，圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站已被关闭，之前有匿名人士打电话，警告称可能会再发生袭击事件。