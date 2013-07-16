开罗街头再现示威者与警方发生冲突

路透开罗7月16日（记者 Ulf Laessing/Mike Collett-White） - 周二早些时候，埃及警方和示威者在开罗发生冲突；此前穆尔西的支持者曾和当地人起冲突。

埃及中东通讯社称，暴力导致至少22人受伤，开始时间为当地时间周一晚上九点过后不久，持续至周二早些时候。

这些冲突与此前的动乱相比规模较小，而且主要发生在局部地区，开罗大多数地方未受影响。

尽管过去一周相对平静，开罗国家博物馆附近持续不断的街头冲突可能引发对埃及稳定性的进一步担忧。

“我受够了这种混乱局面。埃及真是一团糟，”在远处观看冲突的Ashraf Mohamed说道。

年轻人戴着口罩防范催泪弹，向警察投掷石块，并高喊支持穆尔西和反对军方的口号，以及“Allahu Akbar”（真主至大）。

军事直升机在上空盘旋，警车被派来平息冲突，但这并不管用，于是防爆警察介入。医护人员为附近受伤的人进行治疗。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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