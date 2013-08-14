埃及警方在清理示威者营地时至少致30人丧生--穆斯林兄弟会

路透开罗8月14日(记者 Yasmine Saleh/Tom Finn) - 穆斯林兄弟会称，埃及安全部队周三在清理开罗的示威者营地时至少致30人丧生。这些示威者要求恢复穆尔西的总统职位。

目前官方尚没有对发生在开罗拉巴（Rabaa al-Adawiya）的死亡人数进行证实。

开罗大学附近的另一处营地在周三早上被迅速清理。

当示威者逃离拉巴时发生交火，营地上空出现阵阵黑烟。装甲车与推土机并行，开始清理营地帐篷。一名目击者称他在一家野战医院看到15具尸体。

Murad Ahmed说：“里面一片狼藉，他们在摧毁我们的帐篷。我们在里面没法呼吸，很多人都在医院。”

电视画面显示，医护人员在治疗伤者的时候带着防毒面具和游泳护目镜。

官方通讯社报道称，埃及安全部队的两名成员在试图驱散示威者时被打死。

此前，国际社会关于调解穆尔西支持者与埃及军方支持的政府之间的政治僵局的努力归于失败。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。