埃及政治：军方推翻总统穆尔西，宣布进入政治过渡时期

路透开罗7月3日 - 埃及军方周三推翻总统穆尔西，街上民众对即将举行大选的可能性而欢呼庆祝。政坛各方领袖亦对政治过渡期表态支持。

穆尔西被扣押在共和国卫队的兵营里，此前他曾公然谴责“军事政变”夺权。坦克和军队控制了这个区域，成千上万名穆尔西的穆斯林弟兄会支持者涌进临近区域对推翻穆尔西表示抗议。

穆尔西为埃及首位经自由选举产生的总统，却在掌权一年后就被戏剧性地推翻，标志着在穆巴拉克(Hosni Mubarak)倒台两年后，埃及局势再次出现动荡。

一名穆斯林弟兄会发言人士和一名安全部门官员周四表示，穆尔西正被当局关押。

穆斯林弟兄会发言人Ahmed Aref表示，穆尔西及其高级助理Essam El-Haddad均被关押。但他没有透露关押地点。安全部门官员则称，他们被关押在一个军事情报设施内。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)