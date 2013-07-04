埃及政治：军方推翻总统穆尔西，宣布进入政治过渡时期

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透开罗7月3日 - 埃及军方周三推翻总统穆尔西，街上民众对即将举行大选的可能性而欢呼庆祝。政坛各方领袖亦对政治过渡期表态支持。
穆尔西被扣押在共和国卫队的兵营里，此前他曾公然谴责“军事政变”夺权。坦克和军队控制了这个区域，成千上万名穆尔西的穆斯林弟兄会支持者涌进临近区域对推翻穆尔西表示抗议。
穆尔西为埃及首位经自由选举产生的总统，却在掌权一年后就被戏剧性地推翻，标志着在穆巴拉克(Hosni Mubarak)倒台两年后，埃及局势再次出现动荡。
一名穆斯林弟兄会发言人士和一名安全部门官员周四表示，穆尔西正被当局关押。
穆斯林弟兄会发言人Ahmed Aref表示，穆尔西及其高级助理Essam El-Haddad均被关押。但他没有透露关押地点。安全部门官员则称，他们被关押在一个军事情报设施内。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。