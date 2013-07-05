埃及穆兄会领导人被捕 伊斯兰教徒呼吁举行抗议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月4日（记者 Asma Alsharif/Shadia Nasralla） - 消息人士称，埃及军方周四逮捕了穆斯林兄弟会（穆兄会）的领导人。军方罢黜埃及首任民选总统后，开始对穆兄会进行镇压。
埃及总统穆尔西戏剧般地下台后，开罗和其他城市的大量民众在街头欢呼庆祝，但反对军方干政的埃及人也在积蓄着不满。
穆兄会领导的一个伊斯兰联盟呼吁全国民众在每周的祈祷后举行抗议，这将检验穆尔西当前的受支持程度，以及军方如何加以应对。
可能是意识到社会面临被多极化的风险，临时总统曼苏尔（Adli Mansour）利用宣誓就职仪式向穆兄会伸出了橄榄枝。穆兄会是穆尔西的权力基础。
“穆兄会是这个民族的一部分，他们受邀参与国家建设，因为没有人会被排除在外；如果他们接受邀请，将受到欢迎，”曼苏尔说道。
在曼苏尔讲话前，空军飞机列队飞过埃及上空，凸显军方在此次巨变中担任的角色。出现的飞机达数十架，黄昏时刻再次出现飞机队伍。
但是穆兄会一名高级官员表示，不会与“篡权者”合作。另外一位政客称，穆尔西被推翻将推动其他团体进行暴力反抗，尽管他自己所在的团体不会。(完) 编译：李富强 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。