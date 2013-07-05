埃及穆兄会领导人被捕 伊斯兰教徒呼吁举行抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月4日（记者 Asma Alsharif/Shadia Nasralla） - 消息人士称，埃及军方周四逮捕了穆斯林兄弟会（穆兄会）的领导人。军方罢黜埃及首任民选总统后，开始对穆兄会进行镇压。

埃及总统穆尔西戏剧般地下台后，开罗和其他城市的大量民众在街头欢呼庆祝，但反对军方干政的埃及人也在积蓄着不满。

穆兄会领导的一个伊斯兰联盟呼吁全国民众在每周的祈祷后举行抗议，这将检验穆尔西当前的受支持程度，以及军方如何加以应对。

可能是意识到社会面临被多极化的风险，临时总统曼苏尔（Adli Mansour）利用宣誓就职仪式向穆兄会伸出了橄榄枝。穆兄会是穆尔西的权力基础。

“穆兄会是这个民族的一部分，他们受邀参与国家建设，因为没有人会被排除在外；如果他们接受邀请，将受到欢迎，”曼苏尔说道。

在曼苏尔讲话前，空军飞机列队飞过埃及上空，凸显军方在此次巨变中担任的角色。出现的飞机达数十架，黄昏时刻再次出现飞机队伍。