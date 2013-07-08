埃及再次发生大规模集会 政治危机陷入僵局

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路透开罗7月7日(记者 Shadia Nasralla/Tom Perry) - 被罢免的埃及总统穆尔西的支持者和反对者周日聚集在开罗和亚历山大。此前两天，类似集会在埃及国内多地引发冲突，并造成逾30人死亡。

此次大规模集会在很大程度上属于和平示威，但由军方支持的政治危机解决方案因谁将出任临时政府总理一事受阻。

反对穆尔西的示威者涌向开罗解放广场和总统官邸，一派喜庆气氛，但与上周五不同的是，他们没有与穆尔西的支持者发生街头混战。

穆尔西和穆斯林兄弟会的支持者大量聚集在开罗东北部一座清真寺外以及穆尔西被扣押的共和国卫队军营外。

55岁的Hanim Ahmad Ali Al-Sawi说：“在穆尔西回归前，我们不会离开。”她跟自己的五个孩子过去三天一直在这里。

穆尔西上周三被推翻，军方否认推翻穆尔西是一场政变。军方称介入是顺应民意。数百万埃及民众6月30日举行集会，要求穆尔西下台。

尽管穆尔西的下台让人欢呼雀跃，但却激怒了伊斯兰主义者，后者在上周五举行示威，并造成数人死亡，1,400多人受伤。

亚历山大再次爆发冲突，但目前并未有伤亡报告。上周五这里的冲突造成14人遇难。(完)