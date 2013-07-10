沙特和阿联酋向埃及提供80亿美元援助

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月9日 - 海湾国家阿联酋和沙特周二向埃及提供80亿美元援助，以示他们对埃及军方将穆斯林兄弟会赶下台的支持。

埃及临时总统曼苏尔（Adli Mansour）任命自由派经济学家Hazem el-Beblawi担任临时总理，并宣布了六个月内举行选举的时间表。

埃及军方几天前推翻了民选总统穆尔西，面临计划回归民主路线的压力。

在埃及的现代史上，该国如今变得更为分裂。军方在开罗向穆斯林兄弟会的支持者开火，造成55人丧生。穆斯林兄弟会称遇难者当时正在进行和平祈祷；埃及临时政府则指责伊斯兰分子袭击士兵引发了这场暴力事件。

富裕的海湾国家长期以来一直对穆斯林兄弟会持怀疑态度，他们对此并不持保留意见。阿联酋向埃及提供10亿美元的资助，同时提供20亿美元贷款；沙特向埃及提供30亿美元现金和贷款，并提供价值20亿美元的燃料。

为了进一步展示他们的支持，阿联酋外长阿卜杜拉（Abdullah bin Zayed）周二还对埃及进行访问，这是穆尔西倒台以来访问埃及的最高级别外国官员。(完)