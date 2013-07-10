沙特和阿联酋向埃及提供80亿美元援助

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月9日 - 海湾国家阿联酋和沙特周二向埃及提供80亿美元援助，以示他们对埃及军方将穆斯林兄弟会赶下台的支持。
埃及临时总统曼苏尔（Adli Mansour）任命自由派经济学家Hazem el-Beblawi担任临时总理，并宣布了六个月内举行选举的时间表。
埃及军方几天前推翻了民选总统穆尔西，面临计划回归民主路线的压力。
在埃及的现代史上，该国如今变得更为分裂。军方在开罗向穆斯林兄弟会的支持者开火，造成55人丧生。穆斯林兄弟会称遇难者当时正在进行和平祈祷；埃及临时政府则指责伊斯兰分子袭击士兵引发了这场暴力事件。
富裕的海湾国家长期以来一直对穆斯林兄弟会持怀疑态度，他们对此并不持保留意见。阿联酋向埃及提供10亿美元的资助，同时提供20亿美元贷款；沙特向埃及提供30亿美元现金和贷款，并提供价值20亿美元的燃料。
为了进一步展示他们的支持，阿联酋外长阿卜杜拉（Abdullah bin Zayed）周二还对埃及进行访问，这是穆尔西倒台以来访问埃及的最高级别外国官员。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12