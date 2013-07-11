埃及下令逮捕穆斯林兄弟会领导人

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月10日 - 埃及检察机构周三下令逮捕穆斯林兄弟会领导人巴迪（Mohamed Badie）等人，指控他们煽动暴力冲突，导致数十人丧生。
埃及军方一周前推翻总统穆尔西，流血冲突导致该国严重分裂。
穆斯林兄弟会发言人Gehad El-Haddad称，对巴迪等人的指控是为了瓦解穆尔西支持者的守夜抗议活动，后者要求穆尔西复职。
本周埃及的动荡局面令西方国家和以色列感到不安，美国态度谨慎，既没有对穆尔西解职表示欢迎，也没有将此称为政变。基于美国法律，若认定某国发生了政变，则应停止对其援助。
穆斯林兄弟会领导人被指控煽动周一暴力冲突，穆斯林兄弟会称当时其追随者在和平祷告，军方则称恐怖分子先袭击军队，挑起了流血冲突。
据埃及安全消息人士称，周一冲突导致57人死亡，其中53名抗议者，另外四人则属于安全部队。
Haddad表示，穆斯林兄弟会领导人尚未被逮捕，有些仍在参加拉比亚（Rabaa Adawiya）清真寺的守夜抗议活动，对他们的指控“不过是当局为了瓦解拉比亚抗议活动”。
他说：“我们能怎么办？在一个警察国家，当警方成了罪犯，司法机构成了叛徒，调查机构成了捏造者，我们还能怎么办？”
但埃及两大对立阵营均表现出强烈的反美情绪。反对穆尔西的人称奥巴马政府支持穆斯林兄弟会当权，穆尔西的支持者则认为美国参与了推翻穆尔西的阴谋。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。