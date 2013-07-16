开罗街头再现示威者与警方发生冲突

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月16日（记者 Ulf Laessing/Mike Collett-White） - 周二早些时候，埃及警方和示威者在开罗发生冲突；此前穆尔西的支持者曾和当地人起冲突。
埃及中东通讯社称，暴力导致至少22人受伤，开始时间为当地时间周一晚上九点过后不久，持续至周二早些时候。
这些冲突与此前的动乱相比规模较小，而且主要发生在局部地区，开罗大多数地方未受影响。
尽管过去一周相对平静，开罗国家博物馆附近持续不断的街头冲突可能引发对埃及稳定性的进一步担忧。
“我受够了这种混乱局面。埃及真是一团糟，”在远处观看冲突的Ashraf Mohamed说道。
年轻人戴着口罩防范催泪弹，向警察投掷石块，并高喊支持穆尔西和反对军方的口号，以及“Allahu Akbar”（真主至大）。
军事直升机在上空盘旋，警车被派来平息冲突，但这并不管用，于是防爆警察介入。医护人员为附近受伤的人进行治疗。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别