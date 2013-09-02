埃及当局将穆尔西移交法院审理

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗9月1日 - 埃及当局周日将被罢黜的总统穆尔西移交法院审理，他被控煽动谋杀和暴力，这也标志着埃及当局对穆斯林兄弟会的镇压升级。

埃及新政府还成立了修宪委员会，修改去年在穆斯林兄弟会等伊斯兰势力主导下出台的宪法。

埃及国家媒体报道称，埃及检方指控穆尔西和其他14名穆斯林兄弟会成员犯下暴力罪行、煽动谋杀等罪名。

这些指控与去年12月总统府外示威游行中多人丧生有关，这是穆尔西当政期间最暴力性的事件之一。当时数万人聚集在总统府外，抗议穆尔西的新宪法声明，并要求推迟新宪法草案公投。

当时穆斯林兄弟会领袖呼吁成员保卫穆尔西。埃及国家媒体称，穆斯林兄弟会现在被控动员追随者强行驱散抗议者。

穆尔西则被控煽动追随者犯下蓄意谋杀、使用暴力等罪行。（完）