克里称美国不急于判定埃及是否发生政变

路透安曼7月17日 - 美国国务卿克里周三称，美国不会匆忙决定埃及总统穆尔西被赶下台是否构成政变，该决定可能影响美国对埃及的援助。

“谈到政变问题，这显然是一个非常复杂而且艰难的情况，”克里在安曼的记者会上表示。此前他与阿拉伯官员进行了会谈，并称美国不会“急于下结论”。

“埃及的情形非常特别，这事关生死，以及爆发内战和巨大暴力的可能性，这令问题更为复杂，而且宪法进程正在快速推进。”

根据美国法律，如果美国认为穆尔西7月3日下台是军事政变，将不得不停止对埃及的援助。

现任和前任美国官员们称，奥巴马政府没有停止援助的想法。目前美国每年援助埃及约15.5亿美元，其中约13亿美元给了埃及军方。

“事实是，因为情况复杂，我们需要时间评估发生了什么，根据法律评估我们全部的要求，并与我们的政策目标保持一致，”克里说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。