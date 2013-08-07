美参议员称埃及接近全面流血冲突

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿8月6日 - 美国参议员麦凯恩周二访问埃及时警告称，如果寻求政治解决方案的努力失败，埃及动荡局面可能不久将演变成全面流血冲突。
“我的天啊！我之前不知道情况这么糟糕。离全面流血冲突就只有几天或几周的时间了。”麦凯恩在开罗接受“CBS晚间新闻”采访时说。
麦凯恩和同为共和党参议员的葛兰姆（Lindsey Graham）访问埃及，与埃及新领导人会面。有报道称，埃及军方支持下的临时政府可能很快将宣布，外国试图促成和平解决埃及政治危机的努力失败。
“唯一能为埃及带来和平的方式是，各方进行谈判与和解。”麦凯恩说道。
不过他和葛兰姆都认识到埃及未来面临的困境。
当被CBS问及是否认为埃及“可能崩溃”时，麦凯恩回答说：“我认为可能。我如果不是这么想，那我现在就不会在这里了。我认为未来几周的事态将是决定因素。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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