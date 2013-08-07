美国参议员麦凯恩称埃及接近全面流血冲突

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月6日 - 美国参议员麦凯恩周二访问埃及时警告称，如果寻求政治解决方案的努力失败，埃及动荡局面可能不久将演变成全面流血冲突。
“我的天啊！我之前不知道情况这么糟糕。离全面流血冲突就只有几天或几周的时间了。”麦凯恩在开罗接受“CBS晚间新闻”采访时说。
麦凯恩和同为共和党参议员的葛兰姆（Lindsey Graham）访问埃及，与埃及新领导人会面。有报道称，埃及军方支持下的临时政府可能很快将宣布，外国试图促成和平解决埃及政治危机的努力失败。
“唯一能为埃及带来和平的方式是，各方进行谈判与和解。”麦凯恩说道。
不过他和葛兰姆都认识到埃及未来面临的困境。
当被CBS问及是否认为埃及“可能崩溃”时，麦凯恩回答说：“我认为可能。我如果不是这么想，那我现在就不会在这里了。我认为未来几周的事态将是决定因素。”(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。