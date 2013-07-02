埃及军方向穆尔西发出48小时通牒

路透开罗7月1日（记者 Yasmine Saleh/Maggie Fick） - 埃及军方周一向总统穆尔西发出分享权力的最后通牒，要求政客们48小时内作出让步，否则军方将强制实行其为国家设计的路线图。

军方在国家电视台发表声明，宣布国家处于危险中；周日数以百万计的埃及民众走上街头，要求穆尔西下台，执政党穆斯林兄弟会总部也遭到袭击。

军方的干预行动受到抗议民众的欢迎，而伊斯兰教徒则有些气馁。

穆尔西的盟友都很愤怒，穆斯林兄弟会的Yasser Hamza表示：“军事政变的时代已经结束。”Mohamed El-Beltagy称，伊斯兰教徒将走上街头显示他们的实力。穆尔西本人一整天没有作出任何回应。

开罗解放广场上的抗议人群对飞过头顶的军方直升机欢呼。在落日余晖的映衬中，军方强烈地显示出与人民一致的愿望。

“如果人民的要求在规定时间内不能实现，（军方）将义不容辞地……宣布未来的路线图。”军方指挥官Abdel Fattah al-Sisi在声明中称。

他表示，民众通过大规模抗议，前所未有地明确表达了他们的意愿，浪费更多时间只会增加分歧和冲突的风险。

军方称，将监督路线图的执行，各派别和国家政党以及年轻人都将参与其中，但军方不会直接参与政治或政府事务。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。