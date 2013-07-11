埃及下令逮捕穆斯林兄弟会领导人

路透开罗7月10日 - 埃及检察机构周三下令逮捕穆斯林兄弟会领导人巴迪（Mohamed Badie）等人，指控他们煽动暴力冲突，导致数十人丧生。

埃及军方一周前推翻总统穆尔西，流血冲突导致该国严重分裂。

穆斯林兄弟会发言人Gehad El-Haddad称，对巴迪等人的指控是为了瓦解穆尔西支持者的守夜抗议活动，后者要求穆尔西复职。

本周埃及的动荡局面令西方国家和以色列感到不安，美国态度谨慎，既没有对穆尔西解职表示欢迎，也没有将此称为政变。基于美国法律，若认定某国发生了政变，则应停止对其援助。

穆斯林兄弟会领导人被指控煽动周一暴力冲突，穆斯林兄弟会称当时其追随者在和平祷告，军方则称恐怖分子先袭击军队，挑起了流血冲突。

据埃及安全消息人士称，周一冲突导致57人死亡，其中53名抗议者，另外四人则属于安全部队。

Haddad表示，穆斯林兄弟会领导人尚未被逮捕，有些仍在参加拉比亚（Rabaa Adawiya）清真寺的守夜抗议活动，对他们的指控“不过是当局为了瓦解拉比亚抗议活动”。

他说：“我们能怎么办？在一个警察国家，当警方成了罪犯，司法机构成了叛徒，调查机构成了捏造者，我们还能怎么办？”

但埃及两大对立阵营均表现出强烈的反美情绪。反对穆尔西的人称奥巴马政府支持穆斯林兄弟会当权，穆尔西的支持者则认为美国参与了推翻穆尔西的阴谋。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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