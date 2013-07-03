特写：埃及开罗弥漫的期望与迷惘

路透开罗7月3日（记者 Alexander Dziadosz） - 当监测抗议活动的军用直升机在开罗市中心的上空徘徊时，店主和顾客们纷纷停止交谈，探头张望。

他们谈论的主要是关于军方。埃及军方周一重新插手政治，向该国总统穆尔西发出48小时最后通牒，要求他按照抗议者的要求交出权力，否则将面临一项强加的解决方案。

这一最后通牒周三晚些时候到期，但双方都没有任何退缩迹象，形势变得越来越紧张。

军方的最后通牒让许多埃及民众感到宽慰，他们已经厌倦了穆尔西拙劣的、攫取权力的统治，并视军方为唯一可令混乱不堪的革命过渡重回正轨的国家机构。

这还让民众想起了军方在前总统穆巴拉克倒台后17个月中统治国家的情景。观察组织称，暴力抗议和赤裸裸的人权践踏是他们统治那段时期的特点。

埃及穆斯林兄弟会的高级成员称，军方的最后通牒是在搞“政变”。穆尔西在周三发表的演讲中警告民众，不要让民主和革命成果被盗走。

在解放广场（Tahrir Square）一家咖啡厅的电视上观看演讲时， Mutwali Sayed Mutwali称穆尔西的态度有引发流血冲突的风险。“难道他想杀害他的人民？想把这个国家变成另一个叙利亚？我们要告诉他的是不可能，穆尔西。”

在开罗市中心，这场最新政治暴乱的迹象随处可见。袜子和珠宝商贩的货品中出现了小小的埃及国旗。

一些店铺的服装模特还戴上了盖伊·福克斯（Guy Fawkes）面具，反对穆尔西的口号则响彻街角。盖伊·福克斯面具是世界各地反权威抗议活动的象征。

站在一家服装店附近的一位60岁老人说，埃及人已经“吸取了教训”，推翻穆尔西后他们会谨慎选择下一任总统。“我们相信军方，”他说。“新的时期即将开始。”

在几个街区外，一位35岁的苏丹工程师和朋友坐着喝茶，他回忆起了自己国家的历史。苏丹曾在1980年代经历过民众抗议、混乱不堪的民主统治以及被军方接管的历史。

这位自称名叫Abdel的工程师称，埃及的军方似乎更中立一些。从最理想的情况来看，这意味着军方可在对立的政客之间发挥平衡作用，以确保他们在政权过渡期不相互驱逐。

“一党统治是很严重的问题，”Abdel说。“这是整个阿拉伯世界存在的问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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