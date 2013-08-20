埃及前总统穆巴拉克或即将获释

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透开罗8月19日（记者 Alistair Lyon/Asma Alsharif） - 埃及前总统穆巴拉克可能很快获释，这或许加剧该国动荡局势。法庭周一裁决他不必再因一宗贪腐指控而被继续拘押。
穆巴拉克的律师称，穆巴拉克会在近日获保释。六周前，埃及军方推翻民选总统穆尔西，此后爆发该国现代史上最血腥的内部冲突。
军方7月3日拘押了穆尔西，此后对穆尔西所属的穆斯林兄弟会进行镇压，暴力冲突造成数百人丧生。
现年85岁的穆巴拉克可能已无政治前途，但他若获释，可能会激发民众情绪，令外界质疑2011年2月推翻穆巴拉克长期统治的运动，是否迎来的只是另一种形式的军方支持的政府统治。
周一法庭裁决后，继续拘押穆巴拉克的唯一法律依据是另一宗腐败案。而穆巴拉克的律师Fareed el-Deeb称，这宗腐败案很快将了结。
“目前仅需一个简单的行政程序，所需时间应该不超过48小时，”el-Deeb对路透称。
“他（穆巴拉克）在本周内应会被释放。”
穆巴拉克于2011年4月被捕，后来被判定谋杀示威者罪名成立，但今年1月最高法院下令重审案件，目前重审程序仍在进行中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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