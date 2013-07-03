埃及军方为后穆尔西时代做准备 穆尔西不让步

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透开罗7月3日（记者 Yasmine Saleh/Asma Alsharif） - 军方消息人士周二对路透称，埃及军方有推开总统穆尔西和暂停宪法的计划，此前军方向总统发出了最后通牒。穆尔西周三则誓言继续掌权。
数万名穆斯林兄弟会的支持者走上街头，谴责针对首个民选总统的政变，与反对者在数个城镇发生冲突。不过与几十万反政府抗议者相比，穆尔西的支持者人数相形见绌。
军队处于警戒状态，此前发出了内战预警。开罗郊区的冲突导致七人死亡，多个省共有数百人受伤。
穆尔西不同意军方领导人周一提出的最后通牒，称军方的声明是误导性的，会制造分裂，并表示他将坚持自己的计划。军方要求穆尔西在48小时内同意与反对者分享权力，否则军方将掌管政权。
因为自由党派领导人拒绝与穆尔西对话，穆尔西所剩的时间越来越少。军方领导人赛西（Abdel Fattah al-Sisi）将军介入后，穆尔西的反对派一直在街头起舞。
军方消息人士对路透表示，如果政界人士无法在周三1500 GMT的期限前结束政治僵局，军方将准备执行他们的计划草案，不过在与愿意的政治党派进行协商后可能会有所调整。
根据路线图，军方将建立过渡委员会管理国家，成员主要来自不同政治团体的文职人员和有经验的技术专家，直到修订后的宪法在几个月内起草完成。
这些消息人士表示，随后将进行新的总统选举，但议会投票将被推迟，直到选择候选人的严格条件生效。
周三，穆尔西誓言继续掌权，并为宪法合法性进行辩护。他在半夜的电视讲话中称，偏离民主秩序将把埃及带上危险的道路。（完）编译：李富强 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。