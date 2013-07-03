埃及军方为后穆尔西时代做准备 穆尔西不让步

路透开罗7月3日（记者 Yasmine Saleh/Asma Alsharif） - 军方消息人士周二对路透称，埃及军方有推开总统穆尔西和暂停宪法的计划，此前军方向总统发出了最后通牒。穆尔西周三则誓言继续掌权。

数万名穆斯林兄弟会的支持者走上街头，谴责针对首个民选总统的政变，与反对者在数个城镇发生冲突。不过与几十万反政府抗议者相比，穆尔西的支持者人数相形见绌。

军队处于警戒状态，此前发出了内战预警。开罗郊区的冲突导致七人死亡，多个省共有数百人受伤。

穆尔西不同意军方领导人周一提出的最后通牒，称军方的声明是误导性的，会制造分裂，并表示他将坚持自己的计划。军方要求穆尔西在48小时内同意与反对者分享权力，否则军方将掌管政权。

因为自由党派领导人拒绝与穆尔西对话，穆尔西所剩的时间越来越少。军方领导人赛西（Abdel Fattah al-Sisi）将军介入后，穆尔西的反对派一直在街头起舞。

军方消息人士对路透表示，如果政界人士无法在周三1500 GMT的期限前结束政治僵局，军方将准备执行他们的计划草案，不过在与愿意的政治党派进行协商后可能会有所调整。

根据路线图，军方将建立过渡委员会管理国家，成员主要来自不同政治团体的文职人员和有经验的技术专家，直到修订后的宪法在几个月内起草完成。

这些消息人士表示，随后将进行新的总统选举，但议会投票将被推迟，直到选择候选人的严格条件生效。

周三，穆尔西誓言继续掌权，并为宪法合法性进行辩护。他在半夜的电视讲话中称，偏离民主秩序将把埃及带上危险的道路。（完）编译：李富强 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。